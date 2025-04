Lapresse.it - Dazi Trump, Il tycoon alle aziende: “Trasferitevi negli Usa e avrete zero tariffe”

Donaldinvita lea spostarsiStati Uniti. “Questo è un ottimo momento per trasferire la vostra aziendaStati Uniti d’America, come stanno facendo Apple e tante altre imprese, in numeri record., autorizzazioni elettriche quasi immediate. Nessun ritardo ambientale. Non aspettate, fatelo ora!”, ha scritto su Truth il presidente americano. Tensione trae Xi JinpingLe parole del capo della Casa Bianca continuano a far discutere e ad alimentare la tensione con la Cina. Il, infatti, ha deciso di aumentare inei confronti di Pechino raggiungendo una tariffa complessiva del 104%. Il presidente cinese Xi Jinping ha subito replicato aumentando iall’84% sui beni provenienti dagli Usa.