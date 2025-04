Lapresse.it - Dazi, Trump fa un passo indietro: “Pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure”

Donaldha annunciato su Truth unadi 90aireciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che “non hanno” risposto alle tariffe Usa.: “al 125% a Cina con effetto immediato”nel suo post ha però specificato di avere imposto “con effetto immediato”del 125% ai prodotti provenienti dalla Cina, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. “Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato. A un certo punto, auspicabilmente nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili né accettabili”, ha scritto il presidente Usa su Truth.