Dazi Tajani Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati

Dazi zero/zero tra Usa e Ue”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano Il Mattino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.“Dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo con gli Stati Uniti ed evitare di impantanarci in una guerra commerciale – aggiunge -. Ecco perchè avevo chiesto un rinvio delle liste dei Dazi Ue da aumentare su alcuni prodotti di importazione americana. Ci sono due liste distinte di prodotti, la seconda partirà a metà maggio. Nel frattempo manteniamo aperto un canale di Dialogo”.“Certamente l’azione del presidente del Consiglio italiano potrà spingere Trump a rivedere alcune sue posizioni – sottolinea il vicepremier -. Il compito che può svolgere l’Italia è quello di facilitatore di un accordo e a beneficiarne sarà l’intera Europa perchè su questo terreno non sono ammesse trattative separate ma l’Ue dovrà parlare con una sola voce”. Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è arrivare azero/zero tra Usa e Ue”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano Il Mattino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio.“Dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo con gli Stati Uniti ed evitare di impantanarci in una guerra commerciale – aggiunge -. Ecco perchè avevo chiesto un rinvio delle liste deiUe da aumentare su alcuni prodotti di importazione americana. Ci sono due liste distinte di prodotti, la seconda partirà a metà maggio. Nel frattempo manteniamo aperto un canale di”.“Certamente l’azione del presidente del Consiglio italiano potrà spingere Trump a rivedere alcune sue posizioni – sottolinea il vicepremier -. Il compito che può svolgere l’Italia è quello di facilitatore di un accordo e a beneficiarne sarà l’intera Europa perchè su questo terreno non sono ammesse trattative separate ma l’Ue dovrà parlare con una sola voce”.

Dazi, Tajani "Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati". Dazi, Tajani "Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati". Intervista Antonio Tajani: «Dialogo con gli Usa, ma anche nuovi mercati per le nostre imprese». Dazi, Tajani “Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati”. Dazi Ue contro gli USA, Tajani: “Serve dialogo, fatto richieste per la lista di stasera” | Video. Dazi Usa, Meloni annulla gli impegni: vertice d’emergenza del governo. Ne parlano su altre fonti

Intervista Antonio Tajani: «Dialogo con gli Usa, ma anche nuovi mercati per le nostre imprese» - «Il nostro obiettivo è arrivare a tassi zero/zero tra Usa e Ue». Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, avere “zero tassi” fa Usa e Ue è ... (ilmattino.it)

Dazi, Tajani "Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati" - ROMA - "Il nostro obiettivo è arrivare a dazi zero/zero tra Usa e Ue". Lo afferma in un'intervista al quotidiano Il Mattino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Dobbiamo continuare ... (msn.com)

Tajani: Vogliamo arrivare a dazi zero e alla creazione di un mercato unico tra Usa e Ue - “La missione del Presidente Meloni in America sarà una missione finalizzata a favorire il dialogo per evitare una guerra commerciale. L'ho detto lo ripeto, noi siamo per arrivare a tassi zero zero e p ... (ilgiornale.it)