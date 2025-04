Dazi sul vino? Servono accordi per scongiurare scenari nefasti Parla il guru della ristorazione italiana a New York

Dazi imposti da Trump potrebbe abbassare la qualità dei prodotti dei ristoranti e ridurre il consumo di vino italiano, favorendo alternative locali Gamberorosso.it - “Dazi sul vino? Servono accordi per scongiurare scenari nefasti”. Parla il guru della ristorazione italiana a New York Leggi su Gamberorosso.it imposti da Trump potrebbe abbassare la qualità dei prodotti dei ristoranti e ridurre il consumo diitaliano, favorendo alternative locali

