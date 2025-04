Formiche.net - Dazi, se Trump punta (anche) i farmaci. Tutti i rischi sul piano globale

Nel pieno del braccio di ferro commerciale () con l’Europa, Donaldha fatto cadere l’ultima illusione: inon saranno esentati. Dopo aver più volte rassicurato su una possibile esclusione dei prodotti sanitari dalla lista dei, il presidente americano ha annunciato l’estensione delle tariffe doganalial settore farmaceutico. La notizia, arrivata come una doccia fredda a mercati già nervosi, ha generato un’immediata reazione: Borse in picchiata e allarme rosso per l’industria europea — con l’Italia in prima linea.I NUMERII dati parlano chiaro: i prodotti farmaceutici rappresentano il 22,5% dell’export europeo verso gli Stati Uniti, che da anni è il primo mercato di destinazione per il comparto. Per l’Italia il legame è ancora più diretto: più della metà della produzione è destinata all’estero, e circa un quarto di questa va proprio oltreoceano.