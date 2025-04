Ilfattoquotidiano.it - Dazi, pioggia di vendite sui titoli di Stato Usa: i rendimenti volano. “Non sono più un rifugio sicuro”

diUsa nonpiù visti come un porto. La guerra commerciale contro tutti avviata da Donald Trump sta scatenando quella che potrebbe rapidamente trasformarsi in una crisi finanziaria e del debito. Oltre ai listini azionari a picco e al dollaro – valuta di riserva mondiale – che si indebolisce, in queste ore a tenere bancole tensioni sui Treasuries: su quelli a lunga scadenza è in corso una “svendita” a ritmi che non si vedevano dalla crisi Covid. Il rendimento di quelli trentennali in mattinata è arrivato a superare il 5%, in aumento di 30 punti da inizio settimana, mentre il decennale è al 4,35%, su di 36 punti. È la conseguenza del timore che ireciproci appena entrati in vigore e quelli del 104% annunciati nei confronti della Cina mandino gli Stati Uniti in recessione e al tempo stesso spingano l’inflazione, lasciando la Federal reserve senza armi per intervenire.