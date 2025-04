Dazi | piano della Regione per addolcirli Dal pressing industriali alla linea Giani | Milioni su fiere sostegni innovazione

Milioni di euro "messi subito in campo per le aziende". È la risposta della Toscana ai Dazi di Trump. La scandisce il governatore Eugenio Giani e la linea suona anche come una risposta - indiretta - alla sollecitazione, lanciata dal presidente di Confidustria Toscana Sud Fabrizio Bernini. Che lunedì nell’intervista al nostro giornale ha analizzato gli effetti dei Dazi sulle impprese che esportano in America e lanciato un alert alla Regione affinchè faccia la sua parte a sostegno della filiera produttiva, in particolare riducendo la burocrazia. "La Regione potrebbe fare molto ad esempio alleggerendo la burocrazia, semplificando i processi autorizzativi, sostenendo gli investimenti delle imprese, supportando i progetti di economia circolare e di approvvigionamento energetico, spingendo sullo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture, presidiando e mettendo in sicurezza le aree più fragili", è la raccomanDazione di Bernini. Lanazione.it - Dazi: piano della Regione per addolcirli. Dal pressing industriali alla linea Giani: "Milioni su fiere, sostegni, innovazione" Leggi su Lanazione.it Cinquantadi euro "messi subito in campo per le aziende". È la rispostaToscana aidi Trump. La scandisce il governatore Eugenioe lasuona anche come una risposta - indiretta -sollecitazione, lanciata dal presidente di Confidustria Toscana Sud Fabrizio Bernini. Che lunedì nell’intervista al nostro giornale ha analizzato gli effetti deisulle impprese che esportano in America e lanciato un alertaffinchè faccia la sua parte a sostegnofiliera produttiva, in particolare riducendo la burocrazia. "Lapotrebbe fare molto ad esempio alleggerendo la burocrazia, semplificando i processi autorizzativi, sostenendo gli investimenti delle imprese, supportando i progetti di economia circolare e di approvvigionamento energetico, spingendo sullo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture, presidiando e mettendo in sicurezza le aree più fragili", è la raccomanone di Bernini.

Dazi: piano della Regione per addolcirli. Dal pressing industriali alla linea Giani: "Milioni su fiere, sostegni, innovazione". Ne parlano su altre fonti

Dazi, il piano per le imprese italiane: fino a 10 miliardi di aiuti. L’ipotesi dei fondi Pnrr - Un’ora e mezzo vis-a-vis. Là fuori un altro lunedì nero per le Borse, lo spauracchio dei dazi imposti da Donald Trump contro l’Ue che si allarga a macchia d’olio, ... (ilgazzettino.it)

Dazi americani, le aziende chiedono alla Giunta regionale un piano di emergenza - Preoccupazioni per i dazi americani e le ricadute non solo sull'agroalimentare della Sardegna. Le aziende chiedono un supporto per riorientarsi su nuovi mercati e superare la crisi nei vari comparti. (rainews.it)

Il piano di Meloni, 25 miliardi per aiutare le imprese. Il 17 da Trump per chiedere di azzerare i dazi - 'E' la sfida da esplorare, da Bruxelles c'è una disponibilità', ha detto la premier. 'Nuovo patto davanti a questa crisi. Facciamo fronte comune per affrontare una congiuntura delicata' (ANSA) ... (ansa.it)