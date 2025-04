Dazi partono male le Borse europee

Dazi annunciati la scorsa settimana, male in avvio anche le altre europee: a Francoforte il Dax cede il 2% e il Cac40 registra a Parigi -2,5%. Intanto in Asia Tokyo chiude a -3,93%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.32 Dopo la chiusura positiva di ieri, Piazza Affari ha aperto la seduta odierna in netto ribasso, segnando -3% all'avvio delle contrattazioni, poi in lieve ripresa. Con l'entrata in vigore oggi dei nuoviannunciati la scorsa settimana,in avvio anche le altre: a Francoforte il Dax cede il 2% e il Cac40 registra a Parigi -2,5%. Intanto in Asia Tokyo chiude a -3,93%.

