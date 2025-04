Dazi ministri francesi contro la visita di Meloni a Trump | A rischio l’unità Ue Foti | Se invece ci va Macron va bene?

visita negli Stati Uniti della premier Giorgia Meloni, che il 17 aprile vedrà Donald Trump alla Casa Bianca. Lo scrive il sito Politico rilanciando le dichiarazioni di due ministri di Parigi, secondo i quali la missione solitaria di Meloni può mettere in crisi l’unità europea nella strategia di risposta ai Dazi imposti dal presidente Usa. “Il rischio c’è, è un rischio presente fin dall’inizio, perché sappiamo che Donald Trump ha una strategia abbastanza chiara e semplice: dividere gli europei. Di fronte a questo rischio dobbiamo essere uniti, perché l’Europa è forte solo se è unita”, ha detto il ministro dell’Industria Marc Ferracci alla radio France Inter, in risposta a una domanda sul pericolo che la premier italiana “giochi da sola”. “Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali, questa dinamica” di unità “che attualmente è presente finirà per spezzarsi“, avverte. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, ministri francesi contro la visita di Meloni a Trump: “A rischio l’unità Ue”. Foti: “Se invece ci va Macron va bene?” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il governo francese guarda “con ansia” allanegli Stati Uniti della premier Giorgia, che il 17 aprile vedrà Donaldalla Casa Bianca. Lo scrive il sito Politico rilanciando le dichiarazioni di duedi Parigi, secondo i quali la missione solitaria dipuò mettere in crisieuropea nella strategia di risposta aiimposti dal presidente Usa. “Ilc’è, è unpresente fin dall’inizio, perché sappiamo che Donaldha una strategia abbastanza chiara e semplice: dividere gli europei. Di fronte a questodobbiamo essere uniti, perché l’Europa è forte solo se è unita”, ha detto il ministro dell’Industria Marc Ferracci alla radio France Inter, in risposta a una domanda sul pericolo che la premier italiana “giochi da sola”. “Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali, questa dinamica” di unità “che attualmente è presente finirà per spezzarsi“, avverte.

