Secoloditalia.it - Dazi, Meloni in missione da Trump il 17 aprile. I media americani: “Ottima mediatrice tra gli Usa e l’Europa”

Leggi su Secoloditalia.it

, per Giorgia, che il 17sarà a Washington per un incontro con Donald. Obiettivo: difendere gli interessi nazionali, ma anche provare a fare da “trice” con la Ue, ruolo che oggi il più autorevoleamericano suo temi di politica, “Politico”, nella sua edizione europea, considera molto promettente. La sfida, in uno scenario dominato dall’incertezza sul futuro che anche oggi vede le Borse mondiali in fibrillazione, è “azzerare i reciprocisui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”.dail 17, anche a nome della UeIl capo del governo, prima di annunciare la data della visita a, ieri ha messo in campo un pacchetto di aiuti alle imprese italiane per fare “fronte comune” rispetto “alla nuova delicata congiuntura economica che stiamo affrontando” e l’attivazione di tavoli di lavoro per trovare le misure idonee a rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano.