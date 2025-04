Dazi | Lutnick mondo pronto a lavorare con Trump per aggiustare commercio globale

Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) – "Scott Bessent e io eravamo seduti accanto al Presidente mentre scriveva uno dei post su Truth più straordinari della sua presidenza. Il mondo è pronto a collaborare con il Presidente Trump per rimettere in sesto il commercio globale, e la Cina ha scelto la direzione opposta". Lo ha scritto sui social media il segretario al commercio Usa, Howard Lutnick.

