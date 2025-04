Dazi Livolsi | Strategia Trump non funzionerà UE Intanto guardi ad Asia e Africa

Puntomagazine.it - Dazi, Livolsi: Strategia Trump non funzionerà. UE Intanto guardi ad Asia e Africa Leggi su Puntomagazine.it Filiere Stati Uniti a rischio. E il mondo non finisce tra Bruxelles e Washington“Viviamo un’epoca in cui l’unica vera costante è l’incertezza. L’imprevedibilità di chi guida la prima economia mondiale rende difficile persino decifrare i fondamentali: il dollaro si rafforzerà o si indebolirà? Il 2 aprile sono entrate in vigore le pesanti tariffe imposte da Washington sulle esportazioni. Le nuove aliquote colpiscono tutto il mondo (tra le altre: 10% per il Regno Unito, 20% per l’Unione europea e ben 54% per la Cina). Già giorno successivo all’annuncio, le Borse sono crollate: i listini europei hanno perso 422 miliardi di euro, mentre Wall Street ha bruciato 2.000 miliardi di dollari. Tra giovedì e venerdì scorsi è stata distrutta ricchezza per 6.600 miliardi di dollari, tre volte il Pil dell’Italia“.

Dazi, “con Trump l’Ue usi bastone e carota”. Ecco cosa può offrire e come metterlo alle strette con Big tech - Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea: "L’Italia non può trattare direttamente con gli Usa. Bruxelles proponga di attivare lo strumento anti coercizione e di varare una tassa sui rica ... (ilfattoquotidiano.it)

L’imbroglio dei dazi: così Trump ha tradito i mercati - Il presidente vuole restituire occupazione e produzione agli Usa. Ma le sue tariffe, con la guerra commerciale che ne seguirà, sono ... (repubblica.it)

La strategia di Trump dietro ai dazi: far scendere i rendimenti per affrontare la tempesta del debito - Donald Trump punta ai dazi per cercare di ottenere come effetto collaterale il crollo dei rendimenti sull'immenso debito federale USA. (msn.com)