Thesocialpost.it - Dazi, le contromisure Ue sui prodotti Usa: valgono 21 miliardi e colpiscono anche soia, moto e metallo (non il bourbon)

Leggi su Thesocialpost.it

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno votato a favore della proposta della Commissione europea per introdurre nuovein risposta aisu acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti suieuropei.LeggiUsa, Meloni: “Più danni da panico e allarmismo che daistessi”Voto favorevole nonostante l’opposizione dell’UngheriaLa decisione è stata presa dal Comitato barriere commerciali, dove siedono i rappresentanti degli Stati membri. Solo l’Ungheria ha votato contro, motivando la scelta con la volontà di evitare un’escalation. Per respingere la proposta della Commissione sarebbe stata necessaria una maggioranza qualificata pari al 65% della popolazione europea.su 21diUsaLa Commissione ha specificato che istatunitensi sono considerati ingiustificati e dannosi, ma ha ribadito l’interesse per una soluzione negoziata ed equilibrata.