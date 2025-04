Dazi Le Borse respirano

Borse dopo tre giorni di profondo rosso per la crisi Dazi rischia di avere il fiato corto. Nulla più di un decoroso riposizionamento in Asia (Tokyo +6%, Shanghai +2%) ed Europa (Milano e Madrid +2,4%, Francoforte e Parigi +2,5%, Londra +2,7%), mentre Wall Street, dopo rialzi diffusi, già si allinea ai dubbi odierni (DJ -0,8%, S&P -1,6%, Nasdaq -2,1%), quando scatteranno i nuovi Dazi alla Cina ribellatasi alla Casa Bianca. In assenza di schiarite, l’impressione degli operatori è che si ballerà ancora parecchio. L’Europa prepara il suo bazooka anti tariffe ma, acrobaticamente, prova a tenerlo con una mano sola, destinando l’altra ad addizioni negoziali (non ancora intavolate). "Diciamo che vogliamo parlare", è la linea di Palazzo Berlaymont. Bruxelles si attende che Washington cooperi. Quotidiano.net - Dazi Le Borse respirano Leggi su Quotidiano.net Il respiro delledopo tre giorni di profondo rosso per la crisirischia di avere il fiato corto. Nulla più di un decoroso riposizionamento in Asia (Tokyo +6%, Shanghai +2%) ed Europa (Milano e Madrid +2,4%, Francoforte e Parigi +2,5%, Londra +2,7%), mentre Wall Street, dopo rialzi diffusi, già si allinea ai dubbi odierni (DJ -0,8%, S&P -1,6%, Nasdaq -2,1%), quando scatteranno i nuovialla Cina ribellatasi alla Casa Bianca. In assenza di schiarite, l’impressione degli operatori è che si ballerà ancora parecchio. L’Europa prepara il suo bazooka anti tariffe ma, acrobaticamente, prova a tenerlo con una mano sola, destinando l’altra ad addizioni negoziali (non ancora intavolate). "Diciamo che vogliamo parlare", è la linea di Palazzo Berlaymont. Bruxelles si attende che Washington cooperi.

Dazi Le Borse respirano. Borse si rialzano con apertura Usa su dazi. Mercati respirano: Milano chiude a +2,4% -. Dazi, von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation" | Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Il rimbalzo d’orgoglio dei mercati: le Borse asiatiche ed europee respirano. Dazi Usa, la diretta - Borse in rosso. Trump agli americani: “Non siate deboli”. L'Ue offre agli Usa tariffe zero. Mattarella: “Dazi inaccettabili, l’Ue ha la forza per contrastarli”. I media Usa: Trump frena. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, le Borse mondiali tentano il rimbalzo: vola Tokyo, bene Milano, Parigi e Francoforte - Primi segnali di riprese dopo tre giorni di perdite monstre sui mercati. Gli investitori sperano nei negoziati e nel taglio dei tassi L'articolo Dazi Usa, le Borse mondiali tentano il rimbalzo: vola T ... (msn.com)

Il rimbalzo d’orgoglio dei mercati: le Borse asiatiche ed europee respirano - Rialzi significativi in apertura in Asia e in Europa, nel pieno dell'escalation dei dazi tra Usa e Cina. E anche la giornata a Wall Street promette bene ... (dire.it)

Dazi Usa sulle Borse, i disastrosi effetti sui listini e sulle big tech - Dopo l'annuncio del presidente Trump lo scorso 2 aprile, le principali borse mondiali e le big tech hanno registrato giornate di perdite significative. Cosa ci dicono i dati ... (wired.it)