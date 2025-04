Dazi in vigore le tariffe su 60 Paesi Trump | Mi baciano il culo vogliono un accordo Ma ora è il nostro turno di fregarli

Leggi su Open.online

È il D-Day, il giorno dei. Alla mezzanotte (americana) di mercoledì 9 aprile, lepreannunciate da Donaldsono ufficialmente entrate in. Dal 20% sull’export dall’Unione europea fino all’esorbitante 104% imposto alla Cina in tre tranche, una vera e propria escalation del conflitto commerciale tra le due principali superpotenze economiche al mondo. La porta dello Studio Ovale, lo ha già detto più volte il tycoon, è sempre aperta. Ma a una condizione: ichetrattare sulla questione delle «reciproche», devono essere pronti a offrire qualcosa di valore alla Casa Bianca. Qualcosa «di creativo» che, avrebbe specificato lo stessodurante una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano, non deve per forza riguardare il commercio.e il sarcasmo suiin cerca di un: «Mi implorano»Washington si sente in una posizione di forza e fa la voce grossa.