Dazi governo francese in ansia per la visita di Giorgia Meloni a Trump | A rischio l’unità Ue

ansia” la prossima visita della premier Giorgia Meloni a Washington, in programma per il 17 aprile, quando incontrerà l’ex presidente Donald Trump. A lanciare l’allarme sono due ministri del governo francese, secondo quanto riportato dal sito Politico, che sottolineano il potenziale impatto della missione solitaria della presidente del Consiglio sull’unità europea nella gestione dei Dazi statunitensi.Leggi anche: Dazi, la svolta di Giorgia Meloni: “Dobbiamo reagire!”Il timore di Parigi: “Trump vuole dividere l’Europa”“Il rischio c’è, è un rischio presente fin dall’inizio”, ha affermato il ministro dell’Industria francese, Marc Ferracci, intervistato da FranceInfo. Secondo Ferracci, la strategia di Trump punta deliberatamente a “dividere gli europei”, e la scelta di Meloni di recarsi da sola a Washington potrebbe favorire tale intento. Thesocialpost.it - Dazi, governo francese in ansia per la visita di Giorgia Meloni a Trump: “A rischio l’unità Ue” Leggi su Thesocialpost.it Parigi osserva “con” la prossimadella premiera Washington, in programma per il 17 aprile, quando incontrerà l’ex presidente Donald. A lanciare l’allarme sono due ministri del, secondo quanto riportato dal sito Politico, che sottolineano il potenziale impatto della missione solitaria della presidente del Consiglio suleuropea nella gestione deistatunitensi.Leggi anche:, la svolta di: “Dobbiamo reagire!”Il timore di Parigi: “vuole dividere l’Europa”“Ilc’è, è unpresente fin dall’inizio”, ha affermato il ministro dell’Industria, Marc Ferracci, intervistato da FranceInfo. Secondo Ferracci, la strategia dipunta deliberatamente a “dividere gli europei”, e la scelta didi recarsi da sola a Washington potrebbe favorire tale intento.

Meloni da Trump per i dazi, Francia in 'ansia' per unità Ue - Parigi teme che la missione della premier italiana possa mettere a repentaglio l'unità europea ... (msn.com)

Dazi e StMicroelectronics, perché tra Italia e Francia è di nuovo scontro - Aprile di tensione sull’asse Roma-Parigi. Botta e risposta al vetriolo tra esponenti dei due governi in vista della missione di Meloni in Usa ... (policymakermag.it)

Dazi: Francia, determinati a rispondere a usa con Ue e partner - Il presidente Usa Donald Trump, in un post sul suo social Truth, minaccia l’introduzione di dazi del 200% su vini, champagne e prodotti alcolici di Francia e altri Paesi europei se l’Ue andrà ... (msn.com)