Thesocialpost.it - Dazi, Gad Lerner: “Stavolta l’11 settembre se lo sono fatti da soli gli americani”

Sta facendo discutere, e indignare, un post pubblicato da Gadin cui, commentando il crollo delle Borse legato agli effetti deivoluti da Donald Trump, ha scritto: “se lodagli”. Un’espressione che ha sollevato un’ondata di critiche sui social, ritenuta da molti utenti offensiva e fuori luogo.Leggi anche: Ronzulli infuriata dopo le battute sessiste: “Feltri ha perso la misura, Renzi è un giullare”Il riferimento diè al recente crollo dell’indice Ftse-Mib, che nei giorni scorsi ha perso oltre il 7,5 per cento, un dato che richiama per gravità proprio quello registrato nel giorno dell’attacco terroristico del2001. Tuttavia, il paragone tra un danno economico e una tragedia in cui persero la vita 2.977 persone ha fatto esplodere la polemica.