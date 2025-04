Dazi | Francia visita Meloni da Trump non ci preoccupa

visita della premier Giorgia Meloni a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non ci preoccupa, perché tutte le voci che permettono un dialogo con gli Stati Uniti sono le benvenute”. Lo ha detto la portavoce del governo francese Sophie Primas, rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine del consiglio dei ministri all’Eliseo. “Tanto più che Meloni ha indicato lunedì, attraverso la sua delegazione, che era solidale con l’Unione europea e che fa parte dell’Unione europea”, ha aggiunto Primas, “ovviamente è questa unità che ci è indispensabile per mostrare la nostra forza agli Stati Uniti. Ancora una volta: nessuna inquietudine”. Lapresse.it - Dazi: Francia, visita Meloni da Trump non ci preoccupa Leggi su Lapresse.it Milano, 9 apr. (LaPresse) – Ladella premier Giorgiaa Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald“non ci, perché tutte le voci che permettono un dialogo con gli Stati Uniti sono le benvenute”. Lo ha detto la portavoce del governo francese Sophie Primas, rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine del consiglio dei ministri all’Eliseo. “Tanto più cheha indicato lunedì, attraverso la sua delegazione, che era solidale con l’Unione europea e che fa parte dell’Unione europea”, ha aggiunto Primas, “ovviamente è questa unità che ci è indispensabile per mostrare la nostra forza agli Stati Uniti. Ancora una volta: nessuna inquietudine”.

Dazi, preoccupazione della Francia: "Meloni non giochi in proprio, serve unità". Meloni da Trump per i dazi, Francia in 'ansia' per unità Ue. Dazi: Francia, visita Meloni da Trump non ci preoccupa - LaPresse. Dazi, la Francia irritata dal viaggio di Meloni in Usa: “L’Europa è forte se è unita…”. Meloni da Trump per i dazi, Francia in 'ansia' per unità Ue. Giorgia Meloni pronta a volare da Trump per trattare sui dazi. Ma sulla risposta Ue è scontro Italia-Francia. Ne parlano su altre fonti

Dazi: Francia, visita Meloni da Trump non ci preoccupa - Milano, 9 apr. (LaPresse) - La visita della premier Giorgia Meloni a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "non ci preoccupa, ... (lapresse.it)

Dazi, preoccupazione della Francia: "Meloni non giochi in proprio, serve unità" - "Sappiamo che Donald Trump ha una strategia abbastanza chiara e abbastanza semplice: dividere gli europei. Di fronte a questo rischio dobbiamo essere uniti, perché l'Europa è forte", ha detto il minis ... (msn.com)

Meloni da Trump per i dazi, Francia in 'ansia' per unità Ue - Parigi teme che la missione della premier italiana possa mettere a repentaglio l'unità europea ... (msn.com)