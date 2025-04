Quotidiano.net - Dazi e inerzia del governo: famiglie italiane a rischio sovraindebitamento

"La sciagurata scelta deie l'delpotrebbero portare lein difficoltà, molte in situazioni limite" anche "di. L'impegno del Pd è a monitorare e fare proposte per aggiornare la normativa e offrire strumenti efficaci di prevenzione e tutela" dei cittadini. Lo ha annunciato la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga durante una conferenza stampa a Montecitorio. Tra i partecipanti all'appuntamento anche il capogruppo PD in Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, il deputato Silvio Lai della Commissione Bilancio e la senatrice Cristina Tajani della Commissione Finanze, oltre a rappresentanti di Caritas, Federconsumatori, Favor Debitoris. Durante la conferenza stampa i democratici hanno ricordato un emendamento della Lega, "sventato" alcuni mesi fa, "che avrebbe consentito alle banche di non rimborsare i costi in caso di estinzione anticipata dei mutui, per un valore di circa 1 miliardo di euro".