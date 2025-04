Dazi di Trump bloccano gli ordini natalizi | produttori cinesi in crisi

produttori cinesi di alberi di Natale in plastica e altre decorazioni natalizie affermano che gli ordini provenienti da clienti statunitensi, cruciali per i loro affari, avrebbero già dovuto iniziare ad arrivare, mentre l'impennata dei Dazi sulle importazioni ne ha provocato il blocco. Lo scrive Reuters sul suo sito chiedendosi se Trump non abbia "cancellato il Natale". Molte aziende cinesi temono di perdere le loro quote di mercato negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato i Dazi sulle importazioni cinesi del 104% quest'anno, in una guerra commerciale in escalation che minaccia di causare gravi danni al più grande esportatore mondiale di beni manifatturieri. Quotidiano.net - Dazi di Trump bloccano gli ordini natalizi: produttori cinesi in crisi Leggi su Quotidiano.net di alberi di Natale in plastica e altre decorazionie affermano che gliprovenienti da clienti statunitensi, cruciali per i loro affari, avrebbero già dovuto iniziare ad arrivare, mentre l'impennata deisulle importazioni ne ha provocato il blocco. Lo scrive Reuters sul suo sito chiedendosi senon abbia "cancellato il Natale". Molte aziendetemono di perdere le loro quote di mercato negli Stati Uniti dopo che il presidente Donaldha aumentato isulle importazionidel 104% quest'anno, in una guerra commerciale in escalation che minaccia di causare gravi danni al più grande esportatore mondiale di beni manifatturieri.

