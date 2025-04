Dazi dal governo 25 miliardi alle imprese

alle associazioni di categoria «un nuovo patto per lo sviluppo», dirottando fondi pure dal Pnrr. Le parti sociali: «L’Europa cambi modello economico». Laverita.info - Dazi, dal governo 25 miliardi alle imprese Leggi su Laverita.info La Meloni proponeassociazioni di categoria «un nuovo patto per lo sviluppo», dirottando fondi pure dal Pnrr. Le parti sociali: «L’Europa cambi modello economico».

Dazi, Meloni: 25 miliardi di aiuti alle imprese. Dazi, le ultime notizie in diretta | Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Presto anche sul settore farmaceutico. Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%. Dazi, Meloni rassicura le aziende: 25 miliardi dai fondi europei. Cina, come replicherà ai dazi Usa e quanto può resistere? Ecco la strategia di Pechino. Meloni annuncia uno scudo da 25 miliardi. Le imprese: «Il governo si muova con l’Ue». Dazi USA, Meloni: “Recuperare 25 miliardi dai fondi europei per sostenere imprese e lavoratori”. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni rassicura le aziende: 25 miliardi dai fondi europei - Tre come le riunioni in fila nella Sala verde di Palazzo Chigi - industria, pmi, agricoltori - per cercare di aprire un ombrello contro i dazi americani. Venticinque, come i miliardi che il ... (ilmessaggero.it)

Dazi, Meloni: per le imprese 25 mld da Pnrr e fondi coesione - Roma, 8 apr. (askanews) – Il governo metterà in campo 25 miliardi di euro per sostenere le aziende in difficoltà per i dazi, di cui 14 da fondi del Pnrr e 11 dai fondi di coesione. Lo ha spiegato la p ... (askanews.it)

Dazi, il Governo presenta un piano di 25 miliardi per aiutare le imprese - Giorgia Meloni, ha annunciato un bilaterale alla Casa Bianca per prossimo 17 aprile e ha rilanciato le misure adottate dal Governo ... (interris.it)