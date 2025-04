Dazi Confartigianato Toscana | A rischio 102 milioni di esportazioni

Dazi, in particolare nei settori della meccanica e della moda. Secondo l'Ufficio studi di Confartigianato a causa dei Dazi Usa sono a rischio in Toscana 10.2 milioni di esportazioni". E' quanto afferma il vicepresidente di Confartigianato imprese Toscana Alessandro Corrieri, che ieri ha partecipato all'incontro in Regione con il governatore Eugenio Giani e l'assessore all'economia Leonardo Marras insieme ad associazioni datoriali, cooperative e i sindacati. "Apprezziamo la tempestività con la quale la Regione Toscana ci ha convocato e la creazione di un tavolo permanente per affrontare le criticità che possono conseguire dalla imposizione dei Dazi". "La provincia di Firenze - ricorda - è la seconda provincia italiana per export verso gli Usa con 5,7 miliardi. Lanazione.it - Dazi, Confartigianato Toscana: “A rischio 10,2 milioni di esportazioni” Leggi su Lanazione.it Firenze, 9 aprile 2025 - "Le imprese artigiane toscane stanno già subendo le conseguenze dei, in particolare nei settori della meccanica e della moda. Secondo l'Ufficio studi dia causa deiUsa sono ain10.2di". E' quanto afferma il vicepresidente diimpreseAlessandro Corrieri, che ieri ha partecipato all'incontro in Regione con il governatore Eugenio Giani e l'assessore all'economia Leonardo Marras insieme ad associazioni datoriali, cooperative e i sindacati. "Apprezziamo la tempestività con la quale la Regioneci ha convocato e la creazione di un tavolo permanente per affrontare le criticità che possono conseguire dalla imposizione dei". "La provincia di Firenze - ricorda - è la seconda provincia italiana per export verso gli Usa con 5,7 miliardi.

