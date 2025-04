Formiche.net - Dazi, Cdp scende in campo per le imprese. Ecco come

Una buona dose di cherosene per gli investimenti e conti decisamente in ordine. E una spinta decisiva al Piano Mattei. Cassa depositi e prestiti si getta alle spalle un anno decisamente fausto, su almeno due versanti: quello dei conti e quello del contributo all’economia. Certo, i giorni che hanno preceduto l’approvazione dei conti da parte del board presieduto da Giovanni Gorno Tempini e guidato da Dario Scannapieco, sono forse i più difficili per la congiuntura globale, quanto meno dalla fine della pandemia. Lecito, dunque, attendersi scossoni per l’economia italiana nei mesi a venire,già si affannano a far sapere i centri studi delle principali associazioni di. A Via Goito, però, sono ben equipaggiati e, soprattutto, la base di partenza per un ulteriore rafforzamento del sostegno al Paese, c’è tutta.