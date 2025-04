Dazi Ance | Da crisi a futuro migliore ma serve snellire burocrazia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ance Brindisi a firma del presidente Angelo Contessa sul tema dei Dazi. In un momento di gravi conflitti mondiali come quello che stiamo attraversando, l'introduzione dei Dazi americani rischia di diventare il colpo di grazia per molte filiere produttive.

DAZI – CONTESSA (ANCE): “DA QUESTA CRISI POTRA’ NASCERE UN FUTURO MIGLIORE. MA OCCORRE SNELLIRE GLI OBBLIGHI BUROCRATICI”. Consiglio dei Ministri n. 122 del 4 aprile 2025. Approfondimenti di EagleEye Economics(@LowRiskTrader). I dazi minacciano l'export agroalimentare, Napoli (Anci): “La crisi colpirà anche i comuni”. Dazi, proteste contro Trump dagli Usa a Berlino: “Giù le mani”. Musk: “Spero in tariffe zero con Ue”. Brancaccio: ok alla patente a crediti ma per la sicurezza occorre rispettare e promuovere il contratto dell’edilizia. Ne parlano su altre fonti

