Dazi Amazon annulla alcuni ordini provenienti dalla Cina e altri paesi asiatici

Amazon annullato ordini per numerosi prodotti realizzati in Cina e in altri paesi asiatici. Una mossa che suggerisce l’intenzione del colosso dell’e-commerce di ridurre la sua esposizione ai Dazi imposti dal presidente Donald Trump. ordini di sedie a sdraio, scooter, condizionatori d’aria e altri prodotti provenienti da diversi venditori asiatici sono stati fermati dopo l’annuncio del 2 aprile di Dazi su oltre 180 paesi e territori, tra cui Cina, Vietnam e Thailandia. Un portavoce di Amazon ha rifiutato di commentare.Scott Miller, ex responsabile dei fornitori di Amazon e ora consulente di e-commerce, ha affermato che Amazon ha annullato ordini di merci prodotte in Cina e in altri paesi asiatici senza preavviso e potrebbe costringere i fornitori a rinegoziare i termini con l’azienda. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Amazon annulla alcuni ordini provenienti dalla Cina e altri paesi asiatici Leggi su Ilfattoquotidiano.it Secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, che cita fonti a conoscenza della questione, il gruppo statunitensetoper numerosi prodotti realizzati ine in. Una mossa che suggerisce l’intenzione del colosso dell’e-commerce di ridurre la sua esposizione aiimposti dal presidente Donald Trump.di sedie a sdraio, scooter, condizionatori d’aria eprodottida diversi venditorisono stati fermati dopo l’annuncio del 2 aprile disu oltre 180e territori, tra cui, Vietnam e Thailandia. Un portavoce diha rifiutato di commentare.Scott Miller, ex responsabile dei fornitori die ora consulente di e-commerce, ha affermato chehatodi merci prodotte ine insenza preavviso e potrebbe costringere i fornitori a rinegoziare i termini con l’azienda.

Dazi, Amazon annulla alcuni ordini provenienti dalla Cina e altri paesi asiatici. La Cina risponde a Trump: dazi dell'84%. Bruxelles, 25% su prodotti Usa per 21 miliardi. Amazon annulla alcuni ordini dalla Cina. I disastrosi effetti dei dazi Usa sulle Borse (e sulle big tech). Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Europa risponde ai dazi americani, Amazon guarda a TikTok. Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Ne parlano su altre fonti

I dazi USA affossano i giganti del tech: record negativo per Apple, male anche NVIDIA, Tesla, Meta e Amazon - L'annuncio dei nuovi dazi di Trump scuote i mercati, con un impatto devastante sui titoli tecnologici: Apple e Amazon subiscono perdite significative, mentre tutto il settore tech affronta un'ondata.. (msn.com)

Dazi, Trump cambia ancora le regole e ne rimanda alcuni ‘a data da destinarsi’: America libera o schiava di se stessa? - Dazi su settore auto, farmaceutico e chip saranno rimandati. Non più il 2 aprile 2025, ma una data “da stabilire” per le tariffe applicate ai Mercati. Ma solamente in alcuni settori. (informazione.it)