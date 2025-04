Liberoquotidiano.it - Dazi all'84%, la Cina replica a Trump: uno tsunami finanziario

Ora è guerra vera. Guerra commerciale, insomma senza morti e feriti, ma le armi brandite da Usa epossono determinare conseguenze devastanti. Il punto è che la risposta di Pechino a Donaldnon si è fatta attendere. A poche ore dall'entrata in vigore dei nuovistatunitensi, laha annunciato un drastico innalzamento delle tariffe sui beni Made in Usa: si passa dal 34% all'84%, con effetto immediato dalle 12.01 del 10 aprile 2025. Lo ha comunicato in una nota il ministero delle Finanze cinese, definendo la misura “necessaria e proporzionata” alla politica commerciale “aggressiva e unilaterale” portata avanti dagli Stati Uniti. La, si legge ancora nella nota, "esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro lae a risolvere adeguatamente le divergenze attraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco".