Dazi a 60 Paesi | 104% alla Cina E le borse asiatiche crollano La diretta

Cina. I nuovi Dazi reciproci sono personalizzati nei confronti di circa 60 economie e sostituiscono quelli di base entrati in vigore sabato. I nuovi livelli variano dall'11 al 50%, con la rappresaglia diretta contro Pechino che porterà l'aliquota al tetto sorprendente 104%. E i mercati asiatici, dopo una giornata di recupero ieri, stanno registrando nuovi crolli. Wall Street in rialzo spinge gli indici europei oltre il 3%. Leonardo e Fincantieri in forte ascesa a Piazza Affari. La diretta Quotidiano.net - Dazi a 60 Paesi: 104% alla Cina. E le borse asiatiche crollano. La diretta Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – Gli Stati Uniti hanno imposto una nuova ondata di tariffe contro decine di partner commerciali, con il presidente Donald Trump che ha preso di mira soprattutto la. I nuovireciproci sono personalizzati nei confronti di circa 60 economie e sostituiscono quelli di base entrati in vigore sabato. I nuovi livelli variano dall'11 al 50%, con la rappresagliacontro Pechino che porterà l'aliquota al tetto sorprendente. E i mercati asiatici, dopo una giornata di recupero ieri, stanno registrando nuovi crolli. Wall Street in rialzo spinge gli indici europei oltre il 3%. Leonardo e Fincantieri in forte ascesa a Piazza Affari. La

