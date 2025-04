Gqitalia.it - David Beckham si è accomodato a bordo campo con le sneaker adidas più sottovalutate dell'anno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Quandoacquista un nuovo paio di, di solito sceglie qualcosa di super pulito e di basso profilo, come le Loro Piana Soho Walk. Anche quando nel 2022 è apparso nella trasmissioneShopping di Complex (la serie su YouTube in cui attori, rapper e personaggi molto famosi spendono facilmente più di 20 mila dollari per acquistare nuove), ha comprato un solo paio di Yeezy 700 che ha descritto come «neutre».Ma quando qualche giorno fa è stato avvistato acon il figlio Romeo alla partita Los Angeles Lakers - Golden State Warriors, ai suoi piedi c'erano leFear of God Athletics Trainer nell'ormai celebre colorazione Night Brown.