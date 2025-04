Quotidiano.net - Data Science e Intelligenza Artificiale. Nasce ’Agorai Innovation Hub’

È nato a Trieste ‘Agorai. La sua ambizione è di diventare uno dei più importanti Centri di ricerca applicata e di base sullae l’(IA) avanzata, in Italia e in Europa. Il Centro, promosso da Generali, è stato presentato ieri in un incontro al quale hanno preso parte importanti esponenti del mondo imprenditoriale, tecnologico e del Governo, con i contributi tra gli altri di Padre Paolo Benanti, di Francesco Nori, direttore di Google DeepMind, lo scienziato che crea robot umanoidi capaci di muoversi in un ambiente, e dell’ingegnere architetto Carlo Ratti. Le aree di ricerca sulle quali sarà impegnato il Centro saranno salute e benessere, agricoltura rigenerativa e alimentazione, mobilità e trasporti, finanza e capital markets. Ma si formeranno anche talenti, è stato spiegato, si promuoverà il trasferimento di conoscenze e si favorirà la nascita di startup innovative.