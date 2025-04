Daredevil | Rinascita la recensione dell’ottavo episodio | sbucato dal passato

Rinascita la serie revival di Disney+ che sta riscrivendo il destino del Diavolo Custode all'interno del Marvel Cinematic Universe. Non era facile capire dove volessero andare a parare gli autori, a partire da Dario Scardapane, partendo dalla morte di Foggy Nelson che aveva fatto appendere al chiodo il costume a Matt, e parallelamente aveva tolto Kingpin e Bullseye dalle strade per fare in modo che il suo impero . Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, la recensione dell’ottavo episodio: sbucato dal passato Leggi su Movieplayer.it La resa dei conti è vicina per Matt e Fisk ma c'è un ritorno a sorpresa. E forse tutto quello che pensavamo di sapere sulla morte di Foggy è sbagliato. In streaming su Disney+. Occhio agli spoiler. Mentre la produzione della seconda stagione (o seconda parte del maxi ordine iniziale) procede a gonfie vele in quel di New York, siamo quasi arrivati alla fine del ciclo inaugurale di Daredevi:la serie revival di Disney+ che sta riscrivendo il destino del Diavolo Custode all'interno del Marvel Cinematic Universe. Non era facile capire dove volessero andare a parare gli autori, a partire da Dario Scardapane, partendo dalla morte di Foggy Nelson che aveva fatto appendere al chiodo il costume a Matt, e parallelamente aveva tolto Kingpin e Bullseye dalle strade per fare in modo che il suo impero .

