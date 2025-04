Daredevil | Rinascita Episodio 8 | Ayelet Zurer commenta il colpo di scena di Vanessa

Leggi su Cinefilos.it

8:ildidiLa star del Marvel Cinematic Universeanalizza la traiettoria diFisk dopo gli eventi dell’8 di. Con il ritorno di Matt Murdock nell’ultimo, arrivano anche tutti i personaggi della serie TVdi Netflix. Uno dei personaggi il cui potere è cresciuto nel corso di questa prima stagione è, che ora ha le mani più che mai ricoperte di sangue.L’8 disi è concluso conche ha ucciso Adam e rimosso l’ostacolo al suo matrimonio con Wilson Fisk. ScreenRant ha incontratoper un’intervista esclusiva per discutere delle scioccanti azioni del suo personaggio. Alla domanda su quali siano le probabilità cheaffronti le conseguenze dell’omicidio di Adam prima o poi,ha anticipato quanto segue:: Ci saranno conseguenze per ogni cosa, perché questa è la serie: tutti hanno delle conseguenze, ma in particolare per quello che hai chiesto, credo che per, in questa stagione, si tratti di conquistare la fiducia, per lei e per lui, immagino.