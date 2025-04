Daredevil | Born Again svela i poteri di Bullseye | Cosa è successo a Pointdexter?

Bullseye ha ottenuto i suoi poteri in "Daredevil: Born Again"? Finalmente la serie Disney+ fa luce sul mistero che avvolge Benjamin Pointdexter, interpretato da Wilson Bethel, dopo il finale di stagione di Daredevil su Netflix. La Scienza Dietro il Miracolo: Il Cogmium e la Vista Superumana di BullseyeDopo che Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) gli ha brutalmente fratturato la spina dorsale, Pointdexter subisce un intervento sperimentale con un materiale misterioso chiamato "cogmium". L'episodio 8 di "Daredevil: Born Again" rivela che questa procedura non solo ha riparato la sua spina dorsale, ma ha anche potenziato la sua vista a livelli superumani. Durante il trasporto in prigione, una guardia si riferisce alla sua "vista superumana", confermando che il cogmium ha trasformato Pointdexter in un tiratore ancora più letale. Mistermovie.it - Daredevil: Born Again svela i poteri di Bullseye: Cosa è successo a Pointdexter? Leggi su Mistermovie.it Sei curioso di scoprire comeha ottenuto i suoiin ""? Finalmente la serie Disney+ fa luce sul mistero che avvolge Benjamin, interpretato da Wilson Bethel, dopo il finale di stagione disu Netflix. La Scienza Dietro il Miracolo: Il Cogmium e la Vista Superumana diDopo che Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) gli ha brutalmente fratturato la spina dorsale,subisce un intervento sperimentale con un materiale misterioso chiamato "cogmium". L'episodio 8 di "" rivela che questa procedura non solo ha riparato la sua spina dorsale, ma ha anche potenziato la sua vista a livelli superumani. Durante il trasporto in prigione, una guardia si riferisce alla sua "vista superumana", confermando che il cogmium ha trasformatoin un tiratore ancora più letale.

