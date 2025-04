Mistermovie.it - Daredevil: Born Again – Episodio 8 e i suoi Easter Egg: ecco tutti i dettagli nascosti nel nuovo capitolo MCU

Con la messa in onda dell’ottavodisu Disney+, gli spettatori più attenti si sono ritrovati a decifrare una serie diegg e richiami narrativi che confermano quanto questa serie sia radicata nella tradizione Marvel. Tra riferimenti visivi e scelte simboliche, la puntata si inserisce con forza nella linea narrativa dell'MCU, dialogando sia con i capitoli precedenti che con quelli a venire.O'Melveny's: il whisky che racconta un'amiciziaUno degli elementi più evocativi della puntata è senza dubbio la presenza del whisky O'Melveny's, simbolo dell'amicizia storica tra Matt Murdock e Foggy Nelson. Questo marchio, già comparso in altre occasioni nel MCU, è un elemento ricorrente nelle scene più intime della serie. Vederlo in mano a Foggy, come già accaduto nel primo, diventa un chiaro segnale per Matt: uno che accende in lui sospetti e lo porta a collegare l’attacco di Dex al suo amico.