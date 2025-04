Juventusnews24.com - Danilo rivela: «Ho sempre detto che non sarei tornato in Brasile, ecco il motivo della mia scelta. La mia esperienza europea mi ha arricchito tantissimo e…»

di Redazione JuventusNews24sul ritorno indopo l’alla Juve: tutte le dichiarazioni del difensore brasilianoL’ex calciatoreJuveha parlato al podcast Muito Além do Desporto per analizzare il suo passaggio al Flamengo.PAROLE – «Hoche nonin, che sarebbe stato difficile ma fortunatamente la vita ti dà la possibilità di rivedere le tue convinzioni. Se fossi rimasto fermo su quella linea, non starei vivendo le emozioni che sto provando ora. Flamengo? Doveva essere il Flamengo. Da bambino, a Bicas, ero un tifoso fanatico. Quando segnava, correvo per strada a festeggiare. Questo ritorno è anche un regalo per i miei genitori e i miei fratelli, che come me amano questa squadra».RESPONSABILITÀ SOCIALE – «La miain Europa mi ha, non solo come calciatore.