Dani Marceca al ritmo dei Pornoriviste.

Un concerto intimo e suggestivo con il leader di due storiche band punk rock e alternative-rock italiane, in un’atmosfera resa ancor più particolare dai quadri e dalle illustrazioni realizzati dallo stesso artista. È l’appuntamento che animerà sabato sera il Tambourine di Seregno: dalle 21.30 il palco di via Carlo Tenca accoglierà Il Danno, aliasele “, già voce e chitarra dello storico gruppo punk-rocke poi istrionico leader degli Yokoano, band alternative-rock con cui dal 2010 ha pubblicato tre album. Artista da sempre dedito alla sperimentazione,coltiva accanto alla musica la passione per le illustrazioni e i disegni a china: così l’ex leader deiripercorrerà, chitarra e voce, le canzoni scritte in 25 anni di carriera, facendole rivivere sotto una forma più cantautorale, accompagnato dalle illustrazioni e dai quadri creati da lui stesso.