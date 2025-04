Liberoquotidiano.it - "Dammela dammela": frase spinta e gelo in studio | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un frizzante dopo partita a Sky Sport, con Di Canio e Boban che se la giocano a suon di doppi sensi. L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter è appena terminata, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno strappato una preziosissima vittoria in Baviera per 2-1, con i gol di Lautaro Martinez e Davide Frattesi nel finale che hanno reso inutile il momentaneo pareggio di Thomas Muller per i padroni di casa. Un risultato pesantissimo, che permette ai campioni d'Italia di giocare il ritorno a San Siro mercoledì prossimo con due risultati su tre. "Basterà", vincere o pareggiare per accedere alle semifinali. Attenzione, però, perché i tedeschi di Kompany a cui mancavano alcuni elementi di spicco come i difensori Dayot Upamecano e Alphonso Davies e l'attaccante Jamal Musiala, hanno le risorse per giocarsela anche a Milano.