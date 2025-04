Dalla cura del verde ai cantieri | volontari civici pronti a sorvegliare

pronti a diventare operativi gli 8 volontari civici del Comune di Villasanta. A dicembre 2024 l'amministrazione aveva diffuso un invito a persone con competenze tecniche che volessero mettere a disposizione un po' del loro tempo. In questi mesi gli uffici hanno ricevuto le candidature, formalizzato l'iscrizione al registro che garantisce la copertura assicurativa e incontrato i volontari, coinvolgendoli nelle prime riunioni formative e organizzative. A rispondere alla chiamata del Comune sono state otto persone: sei residenti a Villasanta e due monzesi, diplomati o laureati, andati in pensione dopo vite professionali in ambito tecnico. Il numero delle candidature finora è allineato alle esigenze iniziali del municipio, che aveva preventivamente suddiviso il territorio in sei aree differenti, ora assegnate ai volontari.

