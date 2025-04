Iodonna.it - Dal viaggio nella storia del bambù di Gucci alla mostra sul tessuto più celebre di Etro, fashion e design non sono mai andati così d'accordo

Leggi su Iodonna.it

È di nuovo quel momento dell’anno. Come un’onda di creatività e curiosità, laWeek invade e conquista ogni angolo di Milano. La città svelaun irresistibile dedalo di luoghi nascosti, instzioni uniche, oggetti di cui innamorarsi. Un itinerario all’insegna della bellezza a cui tuttiinvitati, non solo gli addetti ai lavori. Conal Fuorisalone 2025, seguito a stretto giro da altre maison, anche l’industria della moda dice la sua in fatto di. Casa e, la piazza di Amazon per il Fuorisalone 2025 X A differenza dellaWeek, appuntamento riservato a pochi “eletti”, il Fuorisalone diventa l’occasione per entrare in contatto con il pubblico, per aprire le porte ad un mondo solitamente chiuso ed esclusivo.