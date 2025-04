.com - Dal “dating” digitale al bancone: la nuova frontiera della socialità

Swipe a destra, swipe a sinistra. Un gesto ormai familiare per milioni di giovani che cercano l’anima gemella online. Ma se lo stesso meccanismo potesse essere applicato alla scoperta di nuovi locali? È questa l’intuizione alla base di Bar, l’innovativa web app lanciata da Heineken che promette di rivoluzionare le abitudini serali dei giovani italiani.In un’epoca in cui la monotonia sembra essere diventata la compagna invisibile delle nostre uscite, il celebre marchio di birra ha deciso di intervenire con una soluzione tanto semplice quanto geniale: un’applicazione che consente di “matchare” con nuovi bar, esattamente come si fa con potenziali partner romantici.La comfort zone è una trappola dorataI dati parlano chiaro: oltre 7 giovani su 10 tendono a frequentare sempre gli stessi locali quando escono con gli amici.