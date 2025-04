Dal Brasile a Fiumicino in pellegrinaggio con la cocaina | arrestati narcotrafficanti

Fiumicino, 9 aprile 2025 – Sono stati arrestati presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino due narcotrafficanti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, due passeggeri, entrambi provenienti da San Paolo (Brasile), a bordo di voli diversi ma in arrivo nel stessa giornata.Intercettati all’arrivo, i due hanno dichiarato di essere giunti in Italia in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, con l’intento di ricongiungersi a un gruppo di pellegrini già presenti nella Capitale. Dopo aver scansionato i bagagli da stiva dei due “pellegrini”, sono stati rinvenuti 32 panetti contenenti cocaina. Leggi su Ilfaroonline.it , 9 aprile 2025 – Sono statipresso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” diduedai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, due passeggeri, entrambi provenienti da San Paolo (), a bordo di voli diversi ma in arrivo nel stessa giornata.Intercettati all’arrivo, i due hanno dichiarato di essere giunti in Italia in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, con l’intento di ricongiungersi a un gruppo di pellegrini già presenti nella Capitale. Dopo aver scansionato i bagagli da stiva dei due “pellegrini”, sono stati rinvenuti 32 panetti contenenti

Fiumicino. «Siamo fedeli in pellegrinaggio per il Giubileo»: ma in valigia avevano 35 kg di cocaina per 3,5 mi. Aeroporto di Fiumicino. Arrestati narcotrafficanti… in pellegrinaggio. Canonizzazioni, a Fiumicino in mostra 50 anni di voli papali. Siamo pellegrini per il Giubileo arrestati due narcos a Fiumicino | in valigia 35 chili di cocaina. Si dichiarano “pellegrini” per il Giubileo, ma in valigia hanno 35 kg di cocaina. Arrestati due brasiliani a Fiumicino. 'Siamo due fedeli, siamo qui per il pellegrinaggio', ma nella valigia nascondevano 35 kg di cocaina. Ne parlano su altre fonti

«Siamo pellegrini per il Giubileo», arrestati due narcos a Fiumicino: in valigia 35 chili di cocaina - Entrambi i passeggeri provenivano dal Brasile. Nelle borse imbarcate le Fiamme gialle hanno rinvenuto 32 panetti per un valore complessivo di 3 milioni e mezzo di euro L'articolo «Siamo pellegrini per ... (msn.com)

Fiumicino. «Siamo fedeli in pellegrinaggio per il Giubileo»: ma in valigia avevano 35 kg di cocaina per 3,5 milioni di euro - Si fingono fedeli in pellegrinaggio per il Giubileo, ma in valigia hanno 35 chilogrammi di cocaina: per questo, due narcotrafficanti, sono stati ... (msn.com)

Narcotrafficanti si fingono pellegrini. Trovati con 32 panetti di cocaina, avrebbero fruttato oltre 3 milioni e mezzo di euro - Fingevano di essere due fedeli giunti in Italia in occasione del Giubileo. In realtà, invece, erano due narcotrafficanti. Nei loro bagagli sono stati trovati 32 panetti di cocaina, che avrebbe potuto ... (romatoday.it)