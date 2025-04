Ilfattoquotidiano.it - “Da lassù qualche strillo l’avrà tirato”: Frattesi dedica il gol contro il Bayern alla nonna

“Stasera c’è anche il suo zampino, sono contento perché sono certo che da”. Laera inevitabile: il gol firmato da Davideche ha permesso all’Inter di battere ilMonaco all’Allianz Arena, dove in Champions League non perdeva da 4 anni, è tutto per sua, scomparsa pochi giorni fa. “Nella mia vita ho sempre pensando di avere la testa come qualità migliore, niente e nessuno può scalfirmi. Sono sempre andato dritto per la mia strada, ma in questo periodo è stata dura perché ero molto legato a mia”, ha confessato il centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.sologiorno fa, dopo un altro gol decisivol’Udinese, su Instagram aveva scritto: “Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo.