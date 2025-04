Da carcere mai entrato in funzione a struttura per detenuti psichiatrici | a che punto è la Rems di Accadia

Rems di Accadia: non sarebbe stato rispettato il cronoprogramma dei lavori, "che ancora devono effettivamente iniziare". Sul tema il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, all’esito dell’audizione sul tema. Foggiatoday.it - Da carcere mai entrato in funzione a struttura per detenuti psichiatrici: a che punto è la Rems di Accadia Leggi su Foggiatoday.it Giannicola De Leonardis torna a disquisire sui tempi della realizzazione delladi: non sarebbe stato rispettato il cronoprogramma dei lavori, "che ancora devono effettivamente iniziare". Sul tema il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, all’esito dell’audizione sul tema.

Da carcere mai entrato in funzione a struttura per detenuti psichiatrici: a che punto è la Rems di Accadia. La rivolta dei detenuti nel 1976 e la prigione di via Mentana messa a ferro e fuoco. Ilaria Cucchi: «Entro in carcere preoccupata di quello che troverò, ed esco sconvolta da quello che trovo. Una volta un ragazzo ha ingoiato una pila davanti a me. Come funziona l'orto del carcere di Modena che rifornisce la dispensa di Bottura. Perché in Italia i criminali non vanno mai in carcere?. La denuncia, "il carcere di Frosinone è una groviera dove entra di tutto". Ne parlano su altre fonti

Andria, il centro di aggregazione dimenticato: inaugurato 10 anni fa e mai entrato in funzione - ANDRIA - Due inaugurazioni, delle quali l’ultima dieci anni fa, per una struttura mai diventata operativa. Adesso, c’è finalmente la luce in fondo al tunnel dell’abbandono per il centro di ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Un ambulatorio allestito da dieci anni e mai entrato in funzione: ecco come finiscono i soldi pubblici - Stiamo parlando dell'Ambulatorio di Odontoiatria sociale, o meglio, del suo spettro, installato dieci anni fa nel Poliambulatorio di Cassano Jonio e mai entrato in funzione. Si tratta, di fatto, ... (ecodellojonio.it)

Tricase, il depuratore mai entrato in funzione - Realizzato vent’anni fa, non è mai entrato in funzione. E' l’impianto per il recupero delle acque reflue provenienti dal depuratore di Tricase, che al momento finiscono in mare. Oltre cinque ... (rainews.it)