Da Amsterdam a Lampugnano in pullman con 3 kg di droga in corpo | avevano ingerito 278 ovuli di cocaina scoperti con una radiografia

Milano, 9 aprile 2025 – Erano arrivati in pullman da Amsterdam a Milano, trasportando 278 ovuli di cocaina, per un totale di 3,1 chili, ma i carabinieri della compagnia di Porta Magenta li hanno fermati al terminal di Lampugnano. È successo lunedì mattina. I militari, impegnati in un controllo alla stazione dei bus, hanno notato i tre uomini - un 34enne, un 32enne e un 24enne, tutti nigeriani, regolari in Italia e con precedenti - tenere un atteggiamento sospetto. Hanno deciso quindi di fermarli e dai controlli radiologici all'ospedale San Carlo è emerso che avevano ingerito 278 ovuli. In tasca avevano anche 900 euro in contanti. Dimessi dall'ospedale, i tre sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore.

