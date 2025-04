.com - Cyber Security, si è svolto a Milano il DNS Day – The CISO Game, incontro di formazione interattiva dedicato alla sicurezza informatica

, 9 aprile 2025 – Ieri pomeriggio, presso la sede di Bernoni Grant Thornton a(via Melchiorre Gioia 8), si è tenuto il DNS Day – The, evento di networking eDNS (Domain Name System) rivolto a(Chief InformationOfficer) eManager di aziende del territorio e aperto anche a professionisti di altre città. L’evento, organizzato dcommunity di Digital Club /, è stato realizzato con la technical partnership di Infoblox, in sinergia con alcuni suoi partner tra cui Maticmind, IT Centric, Nomios Italy e Deda Tech, e il patrocinio di ASSOAssociazione Nazionale Chief InformationOfficer, AIPSA Associazione Italiana ProfessionistiAziendale, CSAAngels e Assodigit.