Lopinionista.it - Cupra Design House, nuovo capitolo della filosofia del design

Leggi su Lopinionista.it

annuncia l’arrivo di, unnella sua missione di espandere ladeloltre il settore automotive. Presentata in occasioneMilanoWeek 2025,porterà lo stile distintivo e non convenzionale del marchio in nuovi territori, grazie a collaborazioni creative e all’esplorazione di nuove tecnologie di produzione e materiali innovativi.Costruita attorno ai tre pilastri delCollection,Collabs eBeyond –segna l’inizio di unentusiasmanteper il marchio, alimentato dalla passione e dalla volontà di utilizzare ilper creare qualcosa di veramente unico.Grazie all’integrazione di componenti strutturali stampati in 3D, maglieria 3D, elementi diparametrico e artigianato digitale di ultima generazione, questi prototipi ridefiniscono il concetto stesso di