Cuoricini, likes e preghiere per il killer-suicida di Marano: "Era un bravo ragazzo, aveva tanti valori"

Tempo di lettura: 2 minutiHa pedinato il suo rivale in amore, ha estratto una pistola e gli ha sparato al volto, uccidendolo nel traffico davanti ad una scuola. La vicenda delAndrea Izzo, e della sua vittima Mirko Gargiulo, ha suscitato tra gli internauti e gli utenti dei social tanta rabbia, indignazione e preoccupazione ma non sono mancati attestati di stima e solidarietà, e non solo da parte di amici e famigliari. Per un’amica di famiglia, pronunciatasi con un post su Facebook, Izzo era “un, pieno di”. Sono piovute critiche per quelle parole ma anche tante approvazioni., giustificazioni e parole di conforto anche da parte di diverse donne.Interventi che stonano con tutto quello che sta avvenendo in questi giorni con altre due vittime di femminicidio e Gaia Caputo che a Pozzuoli ha rischiato di essere la 12esima vittima del 2025.