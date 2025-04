Lanazione.it - Crt: il presidente Giani inaugura Carta, Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 aprile 2025 – Crt: ildiLa nuova struttura è ad Arezzo in via Monte Falco Sarà ildella Giunta regionale, Eugenio, adre, ildi, la nuova struttura della Crt ad Arezzo, al numero 12 di via Monte Falco. Alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile interverranno anche i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis; il Direttore della zona aretina della Asl Tse, Alfredo Notargiacomo; il responsabile delle medicina fisica e riabilitativa della Asl Tse, Mauro Mancuso; il Direttore sanitario della CRT, Cristiano Scarselli; la Direttrice dei presidi territoriali della Clinica, Elena Aldinucci; lae il Direttore generale della CRT, Albarosa Fuccini e Antonio Boncompagni.