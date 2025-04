Crotone raffica di Daspo e ammonimenti | il Questore allontana stalker e violenti dalle strade

Questore di Crotone emette provvedimenti per migliorare la sicurezza e prevenire la pericolosità sociale nel territorio. Notizie.virgilio.it - Crotone, raffica di Daspo e ammonimenti: il Questore allontana stalker e violenti dalle strade Leggi su Notizie.virgilio.it Ildiemette provvedimenti per migliorare la sicurezza e prevenire la pericolosità sociale nel territorio.

Sicurezza nel crotonese: raffica di Daspo, ammonimenti e fogli di via.

