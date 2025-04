Laprimapagina.it - Crotone, Pasquale Tridico (M5s) no ai rifiuti del Sin nella discarica locale

Sabato prossimo anche una manifestazione per protestare contro la decisione di collocare idel Sin di. Contro la possibilità di collocare idel Sinanche il sindaco Vincenzo Voce e il presidente della Provinvia Ferrari. Le dichiarazioni dell’euro parlamentare:«È inaccettabile che idel Sin divadanononostante la contrarietà delle istituzioni cittadine, delle forze sociali e dei comitati civici. Siamo di fronte a una lesione del diritto dei cittadini a partecipare alle scelte sul proprio territorio, tanto grave da aver svegliato perfino il presidente della Regione Calabria, preoccupato di perdere voti». È perentorio l’europarlamentare M5S, a proposito della recente ordinanza del Commissario straordinario per la bonifica del Sin di, contro la quale è stata indetta una mobilitazione di protesta per il prossimo sabato 12 aprile 2025, tra gli altri sostenuta dallo stesso esponente del Movimento Cinque Stelle.