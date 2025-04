Laprimapagina.it - Crotone, l’amministrazione comunale si affida agli studenti per divulgare l’omportanza della corretta differenziata dei rifiuti

Occorre conoscere da parte di ogni cittadino l’importanza di unadei. Una questione ambientale, ed anche economica se laviene effettuata. Non esiste altro modo per ridurre il costo che si paga per la TARI (tassa sui) e salvaguardare l’ambiente. Ed a proposito di ciò è in pieno svolgimento e sta trovando la fattiva partecipazione degli alunni delle scuole cittadine il progetto “Facciamo tutto noi”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’assessorato all’Ambiente e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con Akrea e in partnership con una rete di associazioni “Io Resto”, “WWF”, “TrashChallange kr” e “Le pietre che narrano”, capofila del raggruppamento.“Facciamo tutto noi” intende promuovere e sostenere iniziative di educazione ambientale al fine di sensibilizzare i giovani sull’importanza di unadifferenziazione dei